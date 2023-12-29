Байден відреагував на масований обстріл України: Путіна треба зупинити

Російський диктатор Володимир Путін, який розв’язав повномасштабну війну в Європі, не змінив своїх цілей в Україні, тож його треба зупинити, бо це загрожує безпеці цілої Європи та посилює ризики втягнення Сполучених Штатів у війну.

Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена щодо останньої масованої ракетно-повітряної атаки РФ по українських містах, передає Укрінформ.

«Росія вночі здійснила найбільшу повітряну атаку на Україну від початку цієї війни. У цьому масованому обстрілі використовувалися безпілотники та ракети, в тому числі ракети гіперзвукові, для ударів по містах та цивільній інфраструктурі по всій Україні»,- зауважив президент США.

Він зазначив, що внаслідок ударів загинули та поранені невинні люди.

«Це яскраве нагадування світові, що після майже двох років цієї нищівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну й підкорити її народ. Його треба зупинити», – наголосив американський лідер.

Байден підкреслив, що ставки в цьому протистоянні виходять далеко за межі України та впливають на весь Альянс НАТО, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин.

«Путін не просто намагався знищити Україну, він також погрожував деяким нашим союзникам по НАТО. Коли диктаторам і автократам дозволено діяти грубо в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть втягнуті безпосередньо», – підкреслив глава Білого дому.

Він наголосив, що наслідки війни Путіна відчуває весь світ. Тому Сполучені Штати згуртували коаліцію з близько 50 країн для підтримки оборони України.

«Ми не можемо підвести наших союзників і партнерів. Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо судитиме тих, хто не відповідає на заклик свободи», – зауважив Байден.

У цьому контексті він також нагадав, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами забезпечили Україну системами ППО, які успішно перехоплюють та знищують багато ракет і безпілотників. Але цієї допомоги недостатньо.

«Якщо Конгрес не зробить термінових кроків у новому році, ми не зможемо далі надавати зброю та життєво важливі системи ППО, необхідні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без подальших зволікань», – наголосив президент Байден.