Політика

Байден відклав поїздку до Німеччини, де відбудеться “Рамштайн” 
8 Жовтня 2024 17:50
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байден, рамштайн
Президент США Джо Байден / Фото: Офіс президента України

Президент США Джо Байден відкладає свою поїздку до Німеччини та Анголи.

“З огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану “Мілтон”, президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини і Анголи, щоб проконтролювати підготовку до стихії”, – йдеться у повідомленні на сайті Білого дому

В Німеччині Байден мав зібрати лідерів країн у форматі “Рамштайн”, щоб обговорити подальшу підтримку України, а також зустрітись зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Президент України повідомляв, що під час 25-тої зустрічі у форматі “Рамштайн” 12 жовтня планує представити лідерам країн-союзників План перемоги України.


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