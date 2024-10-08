Байден відклав поїздку до Німеччини, де відбудеться “Рамштайн” 

Президент США Джо Байден відкладає свою поїздку до Німеччини та Анголи.

“З огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану “Мілтон”, президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини і Анголи, щоб проконтролювати підготовку до стихії”, – йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

В Німеччині Байден мав зібрати лідерів країн у форматі “Рамштайн”, щоб обговорити подальшу підтримку України, а також зустрітись зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Президент України повідомляв, що під час 25-тої зустрічі у форматі “Рамштайн” 12 жовтня планує представити лідерам країн-союзників План перемоги України.