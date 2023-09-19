Політика

Байден в Генасамблеї ООН заявив, що поступки Росії щодо України неприпустимі 

19 Вересня 2023 18:59
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україна, байден, оон

Президент США Джо Байден у своїй промові в Генеральній асамблеї ООН назвав неприйнятними поступки Росії всупереч міжнародному праву задля швидшого завершення війни в Україні, наголосивши, що це підірвало би міжнародний правопорядок. 

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Джо Байден наголосив, що такі фундаментальні принципи як суверенітет, територіальна цілісність і права людини мають залишатися непорушними. 

Він нагадав, що Росія вже другий рік веде повномасштабну загарбницьку війну проти України. 

“Як і всі країни світу, США хочуть, щоб ця війна закінчилася. І ніхто не хоче завершення цієї війни більше, ніж Україна… Лише Росія несе відповідальність за цю війну. Лише Росія спроможна негайно закінчити її, і лише Росія загороджує шлях до миру. Тому що ціна, яку Росія хоче за цей мир – капітуляція України, українські території та українські діти”, – підкреслив президент США. 

“Якщо ми відступимося від фундаментальних принципів Статуту ООН задля замирювання агресора, чи зможе хтось із країн-членів бути впевненим, що вони у безпеці? Якщо ми допустимо розшматування України, чи можна буде говорити про безпеку незалежності будь-якої країни? Відповідь – ні. Ми маємо чинити спротив цій прямій агресії зараз, щоби стримати можливих агресорів у майбутньому”, – наголосив Байден.

У залі відреагували на ці слова тривалими оплесками. 


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