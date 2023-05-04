Байден у захваті від хоробрості ЗСУ та народу України

Президент США Джо Байден назвав український народ «напрочуд хоробрим» і дав високу оцінку американським військовим лідерам, які допомагають Україні у боротьбі з жорстоким російським вторгненням.

«Ви озброїли, оснастили та навчили горду і хоробру українську армію та допомогли їм зберегти свободу та демократію», – сказав Байден на вечері у Білому домі для голів командувань збройних сил США.

Байден повідомив, що до російського вторгнення він багато часу приділяв українським питанням і часто контактував з Радою, пише Голос Америки.

«Але я повинен зізнатися, що я був трохи здивований тим, наскільки мужні, наскільки напрочуд хоробри не лише військові, а й український народ», – додав президент.

«Вони роблять просто неймовірну роботу, – сказав він. – І це завдяки вам”.