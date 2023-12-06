Політика

Байден сьогодні анонсує виділення нових коштів на допомогу Україні, – Reuters

6 Грудня 2023 19:36
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зброя, сша

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 6 грудня, оголосить про виділення фінансування на додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Неназваний американський чиновник розповів, що президент США оголосить про виділення 175 мільйонів доларів на додаткову допомогу Україні під час сьогоднішнього виступу в Конгресі.

Також він закликатиме Конгрес ухвалити його запит на фінансування національної безпеки, який включає понад 60 млрд доларів на допомогу Україні, додав співрозмовник Reuters.


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