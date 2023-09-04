Байден розчарований, що Сі Цзіньпін не поїде на саміт G20

Президент США Джо Байден заявив, що розчарований тим, що очільник Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт лідерів G20 в Індії. Але Байден додав, що збирається “побачити його”, повідомляє Reuters.

“Я розчарований… але я збираюся побачити його”, — сказав Байден журналістам у штаті Делавер, не уточнюючи подробиць.

Байден відвідає Індію 7-10 вересня для участі в саміті країн Великої Двадцятки, після цього поїде до В’єтнаму, оскільки його адміністрація прагне зміцнити відносини США в Азії, зауважує видання.