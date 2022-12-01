Політика

Байден: Путін прорахувався у всьому

1 Грудня 2022 22:04
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війна, путін, байден

Президент США Джо Байден на прес-конференції після переговорів зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном заявив, що готовий говорити з Путіним, лише якщо президент РФ погодиться вивести війська з України.

«Путін має піти з України, це номер один. Поки що він не збирається цього робити. Він платить дуже високу ціну за те, що цього не робить. Але я не маю планів звертатися до Путіна.

Я готовий говорити з Путіним, якщо з його боку є інтерес покінчити з цією війною, а поки що він не виявив такого інтересу. Якщо такий інтерес буде, то в консультації із союзниками я готовий обговорити з Путіним, що він має на увазі.

Поки що дуже важливо, що ми маємо підтримувати народ України. І ідея, що Путін колись переможе в Україні, неприпустима. Цього не можна допустити! Навіть не можна уявляти, що він може окупувати цю країну.

Він прорахувався у всьому, він думав, що його там з розпростертими руками зустрічатиме російськомовне населення України, почитайте його промови перед вторгненням. Він уявляв себе наступним Петром I, він називав Київ матір’ю російських міст, там російська ідентичність тощо, він у всьому прорахувався.

Питання – як йому з цього всього вибратися? Якщо він готовий обговорювати щось – добре, я готовий, але в консультації з моїми союзниками. Самостійно я це не робитиму».


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