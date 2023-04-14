Байден призначив Леді Ґаґу співголовою комітету з культури при президентові США

Президент США Джо Байден підписав указ про призначення співачки Леді ҐаҐі та режисера Брюса Коена співголовами президентського комітету з мистецтва та гуманітарних наук, повідомляє прес-служба Білого дому.

Окремо прес-служба зазначила, що Леді Ґаґа входить до найбільш комерційно успішних співачок. Також наголошується на її активній участі у благодійній діяльності та громадських кампаніях, у тому числі на захист прав ЛГБТК-спільноти.

Крім них до комітету увійшли понад 20 осіб, яких Білий дім назвав «видатними художниками, вченими та філантропами», у тому числі актори Джордж Клуні та Дженніфер Гарнер, а також музиканти Джон Батіст та Джо Уолш.

Комітет президента США з культури та мистецтва було створено у 1982 році Рональдом Рейганом. Він є консультативним органом адміністрації з багатьох культурних питань, включно з рекомендаціями президенту та керівникам Національного фонду гуманітарних наук, Національного фонду мистецтв та Інституту музейно-бібліотечного обслуговування.