Байден прокоментував заяви Трампа про заохочення РФ до агресії

Президент США назвав заяви Дональда Трампа, який розповів, як погрожував союзникам “заохотити” РФ до агресії, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку, “жахливими і небезпечними”.

Про це пише The Hill.

“Визнання Дональда Трампа, що він має намір дати Путіну зелене світло для продовження війни і насильства, продовження його брутального нападу на вільну Україну і поширення його агресії на народи Польщі та країн Балтії, є жахливими і небезпечними”.

Байден наголосив, що перемога Трампа на виборах зруйнує американські міжнародні відносини і заохотить ворогів США.

Він також назвав висловлювання попередника очікуваними від людини, “яка обіцяє правити як диктатор в перший день, якщо повернеться в Овальний кабінет, подібно до тих, кого він вихваляє”.