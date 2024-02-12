Політика

Байден прокоментував заяви Трампа про заохочення РФ до агресії

12 Лютого 2024 11:19
читать на русском →
байден, трамп
Джо Байден / АР

Президент США назвав заяви Дональда Трампа, який розповів, як погрожував союзникам “заохотити” РФ до агресії, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку, “жахливими і небезпечними”. 

Про це пише The Hill.

“Визнання Дональда Трампа, що він має намір дати Путіну зелене світло для продовження війни і насильства, продовження його брутального нападу на вільну Україну і поширення його агресії на народи Польщі та країн Балтії, є жахливими і небезпечними”.

Байден наголосив, що перемога Трампа на виборах зруйнує американські міжнародні відносини і заохотить ворогів США.

Він також назвав висловлювання попередника очікуваними від людини, “яка обіцяє правити як диктатор в перший день, якщо повернеться в Овальний кабінет, подібно до тих, кого він вихваляє”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Лютого 2024 11:50

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
12 Лютого 2024 10:48

“Найкраща перспектива – щоб Україна була буферною зоною між Росією і Заходом”, – Орбан
12 Лютого 2024 10:25

У ДБР повідомили, як просувається справа Гринкевичів та яке майно було арештоване
12 Лютого 2024 09:57

До Києва прибули представники МВФ
12 Лютого 2024 09:31

У Сирії тренують російських операторів БПЛА – ГУР
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки