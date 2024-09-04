Політика

Байден прокоментував ракетний удар по Полтаві
4 Вересня 2024 07:34
байден, Полтава
Джо Байден / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Президент США зробив заяву щодо ракетної атаки РФ на Полтаву, у якій загинула 51 людина і 271 була поранена.

Про це повідомляє сайт Білого дому

Байден зазначив, що через російські ракети, які влучили у військовий навчальний центр і лікарню в Україні, загинуло понад 50 осіб і десятки отримали поранення.

“Я найрішучішим чином засуджую цю жахливу атаку.

Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти разом з ним – в тому числі надаючи системи протиповітряної оборони і можливості, необхідні для захисту своєї країни. 

Не робіть помилок: Росія не переможе в цій війні. Переможе народ України. І в цей трагічний день, і кожного дня, Сполучені Штати стоять з ним”.


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