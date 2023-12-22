Економіка

Байден посилив санкції проти банків, які допомагають Росії

22 Грудня 2023 16:34
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санкції, сша

Президент США Джо Байден сьогодні, 22 грудня, підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії.

Байден послався на той факт, що РФ продовжує використовувати свою військово-промислову базу для сприяння зусиллям із підриву безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів.

Тепер міністр фінансів США буде уповноважений застосувати до іноземної фінансової організації санкції, передбачені підпунктом, у разі встановлення того, що іноземна фінансова організація:

  • проводила або сприяла будь-якій істотній угоді у сфері технологій, оборони, будівництва, аерокосмічної промисловості, або обробні галузі економіки Російської Федерації;
  • проводила або сприяла будь-якій істотній угоді або угодам, або надавав будь-яку послугу, пов’язану з російською військово-промисловою базою;
  • заборонити відкриття або заборонити чи накласти суворі умови на ведення кореспондентських рахунків або наскрізних рахунків у Сполучених Штатах;
  • заблокувати все майно та інтереси у власності, які перебувають у Сполучених Штатах.

Також Байден визначив термін “іноземна фінансова установа”. Зазначається, що йдеться про будь-яку іноземну організацію, яка займається прийомом депозитів; видачею, наданням, передачею, зберіганням або посередництвом у позиках чи кредитах; купівлею чи продажем іноземної валюти, цінних паперів, ф’ючерсів або опціонів.

До нього входять депозитарні установи, банки, ощадні каси, підприємства грошових послуг, оператори систем кредитних карток, трастові компанії, страхові компанії, брокери та дилери з цінних паперів та інші установи.


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