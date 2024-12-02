Байден помилував свого сина Гантера

Президент США Джо Байден оголосив у неділю про помилування свого сина Гантера Байдена, якого раніше цього місяця визнали винним у злочинах, пов’язаних із незаконним обігом зброї та податковими правопорушеннями.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Джо Байдена.

“Я підписав указ про помилування мого сина Гантера. Це повне і безумовне помилування”.



CNN зазначає, що це рішення Байдена не може бути скасоване новообраним президентом Дональдом Трампом.

Помилування означає, що Гантер Байден уникне покарання за злочини, в яких він був визнаний винним, і не буде засуджений до ув’язнення. У зв’язку з цим судді, які розглядали його справи, ймовірно, скасують заплановані слухання: 12 грудня — у справі про зброю, і 16 грудня — у справі про податки.

Рішення про помилування стало відступом від попередніх обіцянок Джо Байдена. Раніше він неодноразово заявляв, у тому числі після президентських виборів 2024 року, що не помилує свого сина і не буде пом’якшувати його вирок.

У своїй заяві Байден пояснив, що пішов на цей крок, бо, на його думку, Гантера “вибірково і несправедливо переслідували”. Президент зазначив, що його сина “піддали іншому ставленню”, ніж інших осіб, які вчиняли подібні злочини.

Байден також звинуватив політичних опонентів у Конгресі в інспірації звинувачень проти його сина, назвавши їх спробою “перешкодити моєму обранню”.