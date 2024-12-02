Суспільство

Байден помилував свого сина Гантера
2 Грудня 2024 07:16
читать на русском →
байден
Джо Байден / Фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден оголосив у неділю про помилування свого сина Гантера Байдена, якого раніше цього місяця визнали винним у злочинах, пов’язаних із незаконним обігом зброї та податковими правопорушеннями.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Джо Байдена.

 “Я підписав указ про помилування мого сина Гантера. Це повне і безумовне помилування”.


 CNN зазначає, що це рішення Байдена не може бути скасоване новообраним президентом Дональдом Трампом.

Помилування означає, що Гантер Байден уникне покарання за злочини, в яких він був визнаний винним, і не буде засуджений до ув’язнення. У зв’язку з цим судді, які розглядали його справи, ймовірно, скасують заплановані слухання: 12 грудня — у справі про зброю, і 16 грудня — у справі про податки.

Рішення про помилування стало відступом від попередніх обіцянок Джо Байдена. Раніше він неодноразово заявляв, у тому числі після президентських виборів 2024 року, що не помилує свого сина і не буде пом’якшувати його вирок.

У своїй заяві Байден пояснив, що пішов на цей крок, бо, на його думку, Гантера “вибірково і несправедливо переслідували”. Президент зазначив, що його сина “піддали іншому ставленню”, ніж інших осіб, які вчиняли подібні злочини.

Байден також звинуватив політичних опонентів у Конгресі в інспірації звинувачень проти його сина, назвавши їх спробою “перешкодити моєму обранню”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Грудня 2024 09:27

До Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц
2 Грудня 2024 09:50

Шольц оголосить про нові поставки зброї Україні на 650 млн євро
2 Грудня 2024 07:11

Окупанти атакували Тернопіль дронами: є поранені та загиблі 
1 Грудня 2024 19:14

Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою року у небігових дисциплінах
1 Грудня 2024 18:49

Зеленський обговорив із новим керівництвом ЄС зброю, санкції та євроінтеграцію України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки