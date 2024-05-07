Байден поговорив з королем Йорданії щодо ситуації у секторі Газа

На зустрічі в Білому домі президент США Джо Байден і король Йорданії Абдалла ІІ обговорили ситуацію у секторі Гази.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

«Президент (Байден – ред.) і король Абдалла II обговорили останній розвиток подій в Газі та підтвердили прихильність спільно працювати над остаточним припиненням кризи»,- зазначається в повідомленні.

Сторони підкреслили необхідність негайного звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, а також досягнення стійкого режиму припинення вогню, «що дозволить безпечно доставляти в Газу вкрай необхідну гуманітарну допомогу».

Зазначається, що лідери підтвердили відданість досягненню міцного миру, що передбачає шлях до визнання Палестинської держави з гарантіями безпеки для Ізраїлю.

Президент США також подякував королю Йорданії за важливе партнерство його країни в цих зусиллях.