Політика

Байден поговорив з королем Йорданії щодо ситуації у секторі Газа

7 Травня 2024 07:30
читать на русском →
байден
Джо Байден / Getty Images

На зустрічі в Білому домі президент США Джо Байден і король Йорданії Абдалла ІІ  обговорили ситуацію у секторі Гази.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

«Президент (Байден – ред.) і король Абдалла II обговорили останній розвиток подій в Газі та підтвердили прихильність спільно працювати над остаточним припиненням кризи»,- зазначається в повідомленні.

Сторони підкреслили необхідність негайного звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, а також досягнення стійкого режиму припинення вогню, «що дозволить безпечно доставляти в Газу вкрай необхідну гуманітарну допомогу».

Зазначається, що лідери підтвердили відданість досягненню міцного миру, що передбачає шлях до визнання Палестинської держави з гарантіями безпеки для Ізраїлю.

Президент США також подякував королю Йорданії за важливе партнерство його країни в цих зусиллях.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Травня 2024 12:37

На Львівщині ухилянту присудили 3 роки
7 Травня 2024 11:30

Сім країн ЄС відвідають інавгурацію Путіна
7 Травня 2024 10:39

На тимчасово окупованій Луганщині росіянин зґвалтував та вбив 17-річну дівчину
7 Травня 2024 10:16

На території криворізького ТЦК помер військовозобов’язаний
7 Травня 2024 09:09

Від удару ворожої авіабомби по Харківщині постраждали троє людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
усі думки