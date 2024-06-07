Політика

Байден планує оголосити про пакет військової допомоги Україні на $225 млн 
7 Червня 2024 09:19
байден, допомога
Джо Байден / Getty Images

В п’ятницю, 7 червня президент США зустрінеться з Володимиром Зеленським у Парижі, де планує оголосити про пакет військової допомоги Києву на суму $225 млн.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами джерел, нове озброєння серед іншого включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди та мінометні системи.

Крім того, кажуть співрозмовники агентства, до пакета увійдуть ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин та обладнання.


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