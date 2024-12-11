Байден підписав секретний меморандум з нацбезпеки перед поверненням Трампа

Президент США Джо Байден схвалив новий секретний меморандум з національної безпеки перед можливим поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

Про це пише AP.

Цей меморандум може стати “дорожньою картою” для майбутньої адміністрації США в її стратегії протидії співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Росією. За інформацією джерела, робота над документом розпочалася цього літа.

Меморандум містить чотири основні рекомендації: покращення співпраці між урядовими відомствами, прискорення обміну інформацією з союзниками щодо чотирьох ключових противників, оптимізація санкцій та економічних інструментів, а також посилення підготовки до одночасного вирішення кризових ситуацій, що стосуються цих держав.

Документ не буде оприлюднений через його чутливість, але представники адміністрацій Байдена і Трампа зазначили, що в перехідний період намагатимуться координувати свої дії в питаннях національної безпеки.