Економіка

Байден підписав оборонний бюджет США із $800 млн. допомоги для України

23 Грудня 2023 08:56
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Президент США Джо Байден ухвалив закон про оборонну політику на 2024 фінансовий рік. Документ включає рекордні витрати $886 млрд на оборону. Серед іншого передбачено допомогу Україні на $800 млн.

“Закон надає критично важливі повноваження, які необхідні нам у створенні армії, необхідної для стримування майбутніх конфліктів, і в той же час підтримує військовослужбовців, їх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію”, – йдеться у заяві Байдена.

Президент підтримав закон, але висловив стурбованість щодо деяких його положень. Так, документ, як і раніше, забороняє використовувати кошти, виділені Міноборони, для переведення ув’язнених Гуантанамо деяким іноземним державам і в США. Байден закликав скасувати обмеження.

Глава держави також розкритикував положення, які вимагають від нього та інших посадових осіб надавати комітетам Конгресу звіти та плани, які включатимуть секретну інформацію, у тому числі відомості, які можуть розкрити джерела розвідки або військові оперативні плани. Байден зазначив, що відповідно до конституції він може запобігати розголошенню «вкрай чутливої інформації». Крім цього, ряд положень закону, на думку президента, може перешкоджати його конституційним повноваженням викладати позицію США на міжнародних переговорах або форумах.


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