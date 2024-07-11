Байден на зустрічі з Зеленським оголосив черговий пакет військової допомоги

У Вашингтоні відбувається зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського. Під час зустрічі Байден оголосив про новий п пакет військової допомоги Україні.

Байден не розкрив деталей, але напередодні агентство АР з посиланням на двох посадовців США повідомило, що йдеться про пакет вартістю 225 мільйонів доларів.

“І ми працюємо з нашими союзниками по НАТО, щоб гарантувати, що цього літа Україна літатиме на F-16. І ми показуємо світу, що ми підтримуємо Україну зараз і в майбутньому”, – додав Байден.

Президент України Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі за запрошення на саміт НАТО та новий пакет допомоги.

Також він додав, що хоче висловити особливу подяку за заяву Байдена щодо російського удару по дитячій лікарні “Охматдит”.

“Тому ми дуже цінуємо ваші рішення щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони, п’ять нових Patriot та десятки інших систем”, – зазначив Зеленський.

За словами українського лідера, під час переговорів з американським президентом він хоче обговорити, як можна зупинити російський терор. Зокрема це стосується проблеми російських керованих авіаційних бомб.