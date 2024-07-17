Політика

Байден може зняти свою кандидатуру з виборів за однієї умови
17 Липня 2024 12:20
читать на русском →
байден, вибори
Джо Байден / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Президент США Джо Байден висловив припущення, що може знятися з президентських виборів через проблеми зі здоров’ям.

Про це Байден заявив в інтерв’ю телеканалу BET, уривки з якого показав CBS News

На питання, що може спонукати його знятись із виборів, президент США сказав: “Якби у мене виникли якісь проблеми зі здоров’ям, якби до мене прийшли лікарі і сказали, що у вас та чи інша проблема”.

Байден також зазначив, що “припустився серйозної помилки під час дебатів”, водночас він додав, що коли він спочатку балотувався у 2020 році, то сказав, що буде “перехідним кандидатом”.

“Думав, що зможу відійти, передати це (кандидатство, – ред.) комусь іншому. Але я не очікував, що все стане настільки, настільки, настільки розділеним”, – сказав Байден.

Він зазначив, що “єдине, що приносить вік – це трохи мудрості”.

“І я думаю, що я продемонстрував, що знаю, як зробити щось для країни, незважаючи на те, що нам казали, що ми не можемо цього зробити. Але потрібно зробити ще більше, і я не хочу відступати від цього”, – підсумував Байден.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Липня 2024 15:07

Ще 95 захисників звільнені з російського полону
17 Липня 2024 15:02

Європарламент офіційно засудив візит Орбана до РФ
17 Липня 2024 14:30

Ще двоє дітей повернулись з окупації на підконтрольну територію України  
17 Липня 2024 12:46

У 2025 році Німеччина планує вдвічі зменшити підтримку України 
17 Липня 2024 11:37

Безугла вийшла з партії “Слуга Народу”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки