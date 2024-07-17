Байден може зняти свою кандидатуру з виборів за однієї умови

Президент США Джо Байден висловив припущення, що може знятися з президентських виборів через проблеми зі здоров’ям.

Про це Байден заявив в інтерв’ю телеканалу BET, уривки з якого показав CBS News

На питання, що може спонукати його знятись із виборів, президент США сказав: “Якби у мене виникли якісь проблеми зі здоров’ям, якби до мене прийшли лікарі і сказали, що у вас та чи інша проблема”.

Байден також зазначив, що “припустився серйозної помилки під час дебатів”, водночас він додав, що коли він спочатку балотувався у 2020 році, то сказав, що буде “перехідним кандидатом”.

“Думав, що зможу відійти, передати це (кандидатство, – ред.) комусь іншому. Але я не очікував, що все стане настільки, настільки, настільки розділеним”, – сказав Байден.

Він зазначив, що “єдине, що приносить вік – це трохи мудрості”.

“І я думаю, що я продемонстрував, що знаю, як зробити щось для країни, незважаючи на те, що нам казали, що ми не можемо цього зробити. Але потрібно зробити ще більше, і я не хочу відступати від цього”, – підсумував Байден.