Байден і Маккарті не досягли угоди щодо держборгу

Переговори щодо стелі держборгу США з президентом Джо Байденом були продуктивними, але угоди поки не досягнуто, заявив речник Палати представників Кевін Маккарті.

“Тональність сьогоднішнього вечора була кращою, ніж будь-коли, коли ми вели дискусії”, – сказав Маккарті журналістам за підсумками зустрічі.

За його словами, у нього та Байдена “відбулася продуктивна дискусія”.

“У нас поки що немає угоди”, – заявив спікер.

При цьому він додав, що готовий розмовляти з президентом США щодня, поки обидва не дійдуть згоди.

“Ми обидва згодні з тим, що хочемо мати можливість дійти згоди”, – сказав Маккарті. “Я вірю, що ми зможемо це зробити”, – зазначив він, при цьому речник додав, що жодних скорочень на оборону не буде.

Маккарті також заявив, що “ніколи” не запропонує Палаті представників збільшити стелю держборгу і, на його думку, законодавцям настав час “змінити напрям” федеральних витрат.

Президент США також назвав зустріч з Маккарті “продуктивною”.

“Я щойно завершив продуктивну зустріч зі спікером Маккарті про необхідність запобігти дефолту і уникнути катастрофи для нашої економіки”, – йдеться в заяві Байдена, опублікованій Білим домом.

За його словами, вони погодилися, що “дефолт виключено”.

“Незважаючи на наявність розбіжностей, речник і я (…) продовжимо обговорювати шляхи просування вперед”, – зазначив Байден.

Напередодні зустрічі президент сказав, що він “оптимістичний у тому, що ми досягнемо певного прогресу”.

“У нас буде угода щодо бюджету, і Америка не оголосить дефолт”, – зазначив він, додавши, що “альтернативи немає”.

Маккарті перед початком зустрічі з Байденом написав у соціальних мережах, що неодноразово закликав до переговорів.

“Давайте подивимося, як ми сюди прийшли – 10 днів залишається до дефолту Байдена за держборгом. Він місяцями ігнорував кризу, що насувається, незважаючи на мої неодноразові заклики до переговорів. Через свою бездіяльність вона ризикує зіткнутися з першим в американській історії дефолтом”, – написав Маккарті.