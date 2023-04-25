Байден балотуватиметься на другий президентський термін

Джо Байден заявив, що планує балотуватися на другий президентський термін у 2024 році.

Як передає CNN, у відео, опублікованому вранці у вівторок, Байден назвав вибори наступного року боротьбою з республіканським екстремізмом, прямо стверджуючи, що йому потрібно більше часу, щоби повністю реалізувати свою обіцянку відновити характер нації.

«Коли я балотувався у президенти чотири роки тому, я сказав, що ми боремося за душу Америки. І ми все ще є», – сказав він у ролику, який розпочався з кадрів заворушень 6 січня 2021 року та протесту активістів за право на аборти біля Верховного суду США.

“Питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи буде у нас більше свободи у наступні роки чи менше. Більше чи менше прав», — каже Байден у закадровому тексті. «Я знаю, якою хочу отримати відповідь, і я думаю, що ви теж знаєте. Зараз не час заспокоюватись. Тому я йду на вибори”.

Офіційна заява Байдена поклала край будь-яким сумнівам у його намірах і дала початок змаганню, яке може перерости в реванш із його суперником у 2020 році, колишнім президентом Дональдом Трампом.