Байден 7 березня виступить зі зверненням “Про стан справ у країні”

Президент США Джо Байден оголосив, що виступить із щорічним зверненням до Конгресу «Про стан справ у країні» 7 березня.

«У цей складний для нашої країни момент, – йдеться у листі спікера Палати представників Майка Джонсона до Байдена, опублікованому в мережі X, – я вважаю своїм священним обов’язком передати вам запрошення виступити на спільному засіданні Конгресу у четвер, 7 березня 2024 року, щоб ви могли виконати своє зобов’язання за Конституцією США та доповісти про стан справ у нашій країні».

«З нетерпінням чекаю на це, пане спікер», – відповів Байден у мережі Х.

Looking forward to it, Mr. Speaker. https://t.co/YChdO92WQK