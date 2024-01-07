Політика

Байден 7 березня виступить зі зверненням “Про стан справ у країні”

7 Січня 2024 09:10
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сша

Президент США Джо Байден оголосив, що виступить із щорічним зверненням до Конгресу «Про стан справ у країні» 7 березня.

«У цей складний для нашої країни момент, – йдеться у листі спікера Палати представників Майка Джонсона до Байдена, опублікованому в мережі X, – я вважаю своїм священним обов’язком передати вам запрошення виступити на спільному засіданні Конгресу у четвер, 7 березня 2024 року, щоб ви могли виконати своє зобов’язання за Конституцією США та доповісти про стан справ у нашій країні».

«З нетерпінням чекаю на це, пане спікер», – відповів Байден у мережі Х.

Цього року президент виступить перед Конгресом пізніше, ніж звичайно, після «супервівторка» 5 березня – вирішального етапу, коли обидві партії проводять конкурси з висування кандидатів у кількох штатах перед листопадовими президентськими виборами.

У минулому подібні президентські звернення зазвичай планувалися на кінець січня чи початок лютого.


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