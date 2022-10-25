Політика

Бахмут утримується “неймовірними зусиллями” українських воїнів

25 Жовтня 2022 13:04
133
бахмут

Російські окупанти зосередили величезну кількість піхоти та артилерії в районі Бахмута, місто утримується “неймовірними зусиллями” українських воїнів. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає LIGA.net.

За його словами, Бахмут — це практично єдине на сьогодні місце, де противник намагається атакувати та просуватися вперед. Він зазначив, що росіяни ведуть запеклі обстріли всіма видами ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню та авіацією.

“Тут зосереджена найбільша кількість живої сили. Бахмут мав стати після Лисичанська та Сєвєродонецька логічним продовженням їхнього наступу на Донбасі, але Росія як завжди загралася у вихваляння. Місто утримується неймовірними зусиллями, кров’ю і потом наших солдатів, Бахмут тримається, також тримається Авдіївка”. – сказав Череватий.

Він наголосив, що навколо міста точаться постійні позиційні бої, а росіяни зазнають величезних втрат.

“Збройні Сили України показують, що можуть зупинити противника на всіх напрямках, у тому числі й на Бахмутському. Вони мають стратегічне завдання — захопити Донбас”, — заявив спікер Східного угруповання військ.

Черевий сказав, що місто атакують підрозділи приватної військової компанії Вагнера, власник якої Євген Пригожин намагається показати свої військові та політичні амбіції російському диктатору Володимиру Путіну.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Жовтня 2022 13:04
133

Бахмут утримується “неймовірними зусиллями” українських воїнів
25 Жовтня 2022 15:44
15

Росія планує ядерні навчання “Гром”, – ЗMІ
25 Жовтня 2022 13:55
70

Верещук закликала біженців залишатися за кордоном
25 Жовтня 2022 13:43
49

Ріші Сунак офіційно став прем’єр-міністром Великобританії
25 Жовтня 2022 11:35
29

У наступному році України може отримати від ЄС 18 млрд. євро
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях
Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ
Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
усі думки