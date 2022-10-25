Бахмут утримується “неймовірними зусиллями” українських воїнів

Російські окупанти зосередили величезну кількість піхоти та артилерії в районі Бахмута, місто утримується “неймовірними зусиллями” українських воїнів. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає LIGA.net.

За його словами, Бахмут — це практично єдине на сьогодні місце, де противник намагається атакувати та просуватися вперед. Він зазначив, що росіяни ведуть запеклі обстріли всіма видами ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню та авіацією.

“Тут зосереджена найбільша кількість живої сили. Бахмут мав стати після Лисичанська та Сєвєродонецька логічним продовженням їхнього наступу на Донбасі, але Росія як завжди загралася у вихваляння. Місто утримується неймовірними зусиллями, кров’ю і потом наших солдатів, Бахмут тримається, також тримається Авдіївка”. – сказав Череватий.

Він наголосив, що навколо міста точаться постійні позиційні бої, а росіяни зазнають величезних втрат.

“Збройні Сили України показують, що можуть зупинити противника на всіх напрямках, у тому числі й на Бахмутському. Вони мають стратегічне завдання — захопити Донбас”, — заявив спікер Східного угруповання військ.

Черевий сказав, що місто атакують підрозділи приватної військової компанії Вагнера, власник якої Євген Пригожин намагається показати свої військові та політичні амбіції російському диктатору Володимиру Путіну.