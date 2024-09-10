Бачимо, які кроки планують у Москві: Зеленський заслухав доповіді розвідок

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки щодо загроз для України і наявних можливостей.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

“Доповіді розвідки – ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують у Москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України”, – сказав Зеленський.

Також президент звернувся до усіх у світі, хто досі хоче якось допомагати Володимиру Путіну: “ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати”.