АЗОВ.ONE запускає масштабний оборонний збір “СХІДНИЙ БАРʼЄР” на 250 млн грн

Соціальна реклама

МЕТА ЗБОРУ

Забезпечити українських захисників, які тримають оборону на сході країни критично необхідним обладнанням для протидії повітряним загрозам та для ураження противника на його території.

ЩО САМЕ УВІЙДЕ ДО ЗАКУПІВЕЛЬ

СКЛАДОВА ОБОРОНИ

Дрони-перехоплювачі;

Системи комунікації для сталого зв’язку та передачі даних;

Відповідний транспорт для подальшого переобладнання;

Засоби резервного живлення;

Техніка для спостереження та виявлення цілей.

СКЛАДОВА АТАКИ

Повністю формуватиметься з ударних дронів і технічних засобів для ураження техніки та позицій ворога на великих відстанях, ефективність яких уже перевірили оператори «Азову».

З міркувань безпеки окремі позиції та найменування не розголошуються взагалі або до моменту передачі їх підрозділам. Перелік усіх найменувань, які дозволено анонсувати, буде надано у звіті, опублікованому після завершення збору.

ЧИ ПОГОДЖЕНІ ЗАКУПІВЛІ З ВІЙСЬКОВИМ КОМАНДУВАННЯМ

АЗОВ.ONE — це відділ фандрейзингу та забезпечення бригади «Азов», основне завдання якого полягає у спрямуванні коштів, наданих доброчинцями, на необхідне на полі бою обладнання та устаткування.

Кожна закупівля, яку здійснює відділ, планується заздалегідь і погоджується з командуванням підрозділу.

Закупівлі не суперечать державним постачанням, а доповнюють їх, підвищуючи ефективність і задовольняючи нагальні потреби бригади.

ЧИМ СХІДНИЙ БАР‘ЄР ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ІНШИХ ЗБОРІВ НА ПОСИЛЕННЯ ППО

Цей збір сплановано та організовано у відповідь на гостру потребу в обороні тих районів лінії бойового зіткнення, які зазнають інтенсивних атак «шахедами» та іншими далекобійними безпілотниками. Противник посилено атакує ними командні пункти, райони зосередження військ, стоянки техніки тощо.

Ключова особливість кампанії полягає в тому, що Східний Бар’єр працює водночас у двох площинах — оборони та ураження.

Оборона забезпечується через оснащення підрозділів дронами-перехоплювачами та іншими технічними засобами. Ураження — через застосування ударних БПЛА середнього радіуса дії по засобах і маршрутах пересування противника. Це дає змогу якісно бити по логістиці, зосередженню техніки та піхоті ворога

ЯК ЗАДОНАТИТИ НА ЗБІР

Зробити свій внесок можна через будь-яку офіційну банку збору, сервіс Liqpay, за допомогою криптовалюти чи на загальні банківські реквізити.

Збір також можна підтримати, перебуваючи за кордоном.

ЯК СТАТИ ПАРТНЕРОМ ІНІЦІАТИВИ

Зацікавлені у партнерстві організації та бізнеси можуть звернутися через пошту partnership@azov.one або директ нашої інстаграм-сторінки. Уся необхідна інформація та відповіді на запитання будуть надані миттєво.

До збору активно долучаються українські бізнеси.

Перший внесок в 1 млн грн вже зробили KISS MY APPS

Слідкуйте за перебігом збору на сайті ініціативи та через наші соціальні мережі.

КОНТАКТИ АЗОВ.ONE:

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

INSTAGRAM

TELEGRAM

X