Азартні ігри в кіно: 6 цікавих фільмів про казино

Захоплення азартними іграми, містика й великі гроші, везіння та ігрова залежність, кримінал і приховані сторони казино нерідко стають темою геніальних фільмів. Азартні ігри можуть бути просто символом у кінострічці або центральним елементом сюжету. Нерідко у фільмах йдеться про те, як захоплення грою у казино змінює життя людини.
Сьогодні ми розповімо про 6 найкращих фільмів світового кінематографа, присвячених азартним іграм. Події кінофільмів, які увійшли до нашої добірки, відбуваються у наземних гральних клубах. У нашій реальності користувачі воліють грати в онлайн-казино. Можливо, настане момент, коли сценаристи звернуть увагу на популярні казино України та знайдуть їм місце у сюжеті фільму.
Поки що любителі гострих відчуттів мають можливість спостерігати за динамічним розвитком подій у культових драмах або, за бажанням, грати на таких веб-платформах, як, наприклад, Слотс Сіті з ліцензією.
Найкращі фільми про азартні ігри
- У 1974 році кіностудія Paramount Pictures випустила на великі екрани фільм «Гравець». Головний герой — викладач літератури Аксель Фрід. Він захоплений спортивними ставками та бажає заробити на грі. Натхненний своєю ідеєю, Фрід ставить на кін великий статок — і програє. Бажаючи відігратися, він збирає останні гроші, бере в борг і приїжджає до Лас-Вегаса. Але успіх відвернувся від колишнього викладача, його наздоганяють ще жорсткіші удари долі. Проте в справу втручається випадок. Фріду вдається відігратися, але те, що з ним сталося, повністю змінило життя.
- Фільм «Круп’є» розповідає про залаштунки азартних ігор. Він знятий на кіностудії ARTE LLC у 1998 році. Джек Манфред — головний герой — працює круп’є та мріє про кар’єру письменника. Джек порушує правила казино та спостерігає, як гравці втрачають свої гроші. Щоб допомогти жінці, круп’є вирішує пограбувати казино, проте план не спрацьовує. Джек продовжує працювати і пише книгу про цю історію. Через деякий час він дізнається, що став круп’є, згідно з злочинним планом свого батька.
- «Двадцять одне» — одна з найвідоміших картин компанії Warner Bros присвячена блекджеку. Колишній картяр, а нині викладач математики у технологічному інституті збирає групу студентів, щоб знову обіграти казино. Спочатку план працює, але потім гравці починають скандалити та підставляти один одного.
- «Велика гра» вийшла на екрани у 2017 році. Сюжет драми, знятої компанією Entertainment One, ґрунтується на історії життя Моллі Блум. Перш ніж стати відомою бізнесвумен, Моллі була лижницею. Закінчивши кар’єру через травму, вона волею випадку починає працювати в підпільному казино. Незабаром Блум відкриває своє казино і стрімко досягає успіху. Розплата не забарилася — її заарештовують і судять. Моллі визнала себе винною, але імен ворогів не назвала.
- Фільм «Везунчик» кіностудії Warner Bros розповідає про кохання, покер і сімейні стосунки. Щоб потрапити на турнір з покеру, головному герою Хаку Чіверу потрібна велика сума грошей. Їх він краде у своєї коханої, а у фіналі турніру йому доводиться грати проти батька. Несподіване рішення в останній роздачі допомагає з’ясувати долю натягнутих стосунків у сім’ї.
- Перша частина трилогії «Одинадцять друзів Оушена». Фільм було створено у 2001 році. За сюжетом, команда шахраїв вирішує вкрасти із найбільшого казино Лас-Вегаса 160 млн доларів. Вони складають детальний план, але з перших хвилин його здійснення все йде не так. Щоб якось вибратися із неприємної ситуації, герої імпровізують, підставляючи один одного. Величезні гроші та участь агентів ФБР додають сюжету ще більше кримінальних нюансів.