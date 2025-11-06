Автомобілі RENAULT: сучасні технології для комфорту й безпеки власника

Автомобілі RENAULT давно завоювали популярність серед користувачів завдяки максимальній адаптованості до використання в умовах українських доріг. Це стосується як технічної частини, так і асортименту моделей, серед яких є седани, кросовери, комерційні фургони.

Автосалон «RENAULT Арма Моторс Київ» є офіційним дилером виробника. Тут ви можете придбати автомобіль з гарантією та скористатися консультацією й послугами сертифікованих працівників. Обслуговування проводиться за стандартами виробника.

Чому автомобілі RENAULT подобаються українцям

Провідні фахівці компанії виробника при виготовленні авто для українського ринку проводять ґрунтовні дослідження щодо якості дорожнього покриття та загальних умов використання транспортних засобів. Вони враховують низку факторів, серед яких — активність експлуатації авто, якість наявного пального та кліматичні умови.

Транспортні засоби RENAULT розраховані на використання в умовах українських доріг, тому мають посилену підвіску, що дозволяє почуватися комфортно під час руху по асфальту чи ґрунтовій дорозі. Завдяки якісному захисту двигуна та днища зовнішні й внутрішні компоненти надійно витримують:

дію механічних чинників;

вплив вологи;

прямий контакт із реагентами для посипання доріг.

Варто розглянути основні переваги, які отримує покупець.

Порівняно просте обслуговування За умови своєчасного регламентного технічного обслуговування автомобілі RENAULT не є вибагливими в процесі експлуатації та не вимагають багато уваги. Для якісного ТО за стандартами виробника звертайтесь до офіційного дилера «RENAULT Арма Моторс Київ» Економна експлуатація Двигуни та основні робочі механізми автомобілів RENAULT економно використовують паливно-мастильні матеріали. Витрати залежать від конкретної моделі та двигуна авто. Для новіших легкових транспортних засобів цієї марки показники максимально наближені до європейських стандартів, витрати пального становлять в середньому від 5 до 10 л на 100 км, у змішаному циклі Демократичні ціни У порівнянні з іншими іномарками автомобілі RENAULT є доступнішими для українського ринку. Вони підходять як для особистих потреб, так і для різних сфер бізнесу

Які автомобілі можна придбати в офіційного дилера

«RENAULT Арма Моторс Київ» пропонує широкий модельний ряд для щоденних поїздок по місту, подорожей на великі відстані чи комерційних перевезень. Можна придбати такі моделі:

KARDIAN. Це кросовер із динамічним дизайном, у якому реалізовані два типи трансмісії: механіка та CVT X-Tronic (залежно від версії). Автомобіль доступний із бензиновим двигуном і трьома режимами водіння Multi-Sense;

TALIANT. Класичний елегантний седан, чудово підходить для поїздок по місту. Доступний з автоматичною та механічною коробками передач і бензиновим двигуном;

DUSTER. Цей кросовер можна придбати в трьох версіях: бензинова, дизельна та економічна гібридна. Автомобіль виконаний у дизайні позашляховика та має систему повного приводу.

Також доступні комерційні моделі серій EXPRESS і TRAFIC. У них передбачено все для безпечного перевезення вантажів або людей.

Технології для зручності та підтримки

В автомобілях французького виробника використовуються додаткові системи:

клімат-контроль;

мультимедіа;

системи безпеки та допомоги водію.

Інтер’єр та екстер’єр транспортних засобів RENAULT відповідають сучасним тенденціям лаконічності та зручної організації простору. Сидіння можна регулювати й керувати їхнім положенням так, щоб максимально налаштовувати під себе.

Для тривалої експлуатації без поломок важливо дотримуватися регламенту технічного обслуговування, особливо потрібно приділяти увагу вчасній заміні відпрацьованих технічних рідин та фільтрів. За умови якісного догляду автомобілі RENAULT слугуватимуть власнику довгі роки.

Звертайтесь до офіційного дилера, адже тут ви отримаєте сертифіковане обслуговування за стандартами виробника з використанням оригінального обладнання та запчастин.