Політика

Житомирська облрада хоче перейменувати Новоград-Волинський

7 Листопада 2022 13:45
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рада

До Верховної Ради України внесли проект постанови про перейменування міста Новоград-Волинський Житомирської області на Звягель. Документ оприлюднений на сайті парламенту 7 листопада.

За повідомленням, із поданням про перейменування до Верховної Ради звернулася Житомирська обласна рада.

«Перейменування міста Новоград-Волинський ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви. Відповідно до матеріалів, наданих Житомирською обласною радою, вказаний населений пункт вперше згадується в письмовій згадці ХІІІ ст. як «Возвягель», пізніше з ХV ст. місто носило назву «Звягель». У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто «Новоград-Волинський», – йдеться в пояснювальній записці.

Автори документу вказують, що перейменування міста підтримали більшість його жителів, які взяли участь у громадських слуханнях, і погоджене Новоград-Волинською міською та Житомирською обласною радами.

«Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування підтримує подання Житомирської обласної ради щодо перейменування міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського району Житомирської області на місто Звягель», – йдеться в пояснювальній записці.

Місто Новоград-Волинський є адміністративним центром Новоград-Волинського району і Новоград-Волинської міської територіальної громади. В місті проживає близько 55 тисяч людей.


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