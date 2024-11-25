Економіка

Австрія конфіскувала російський газ в якості оплати на 230 млн євро
25 Листопада 2024 18:29
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австрія, газ, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Австрійська нафтогазова компанія OMV конфіскувала російський газ як компенсацію за арбітражним рішенням, відповідно до якого “Газпром” мав виплатити 230 мільйонів євро. 

Про це повідомили агентству Reuters п’ять джерел

OMV залишалася одним із небагатьох покупців російського газу в Європі після того, як “Газпром” втратив більшість своїх клієнтів після початку повномасштабної війни Росії в Україні у 2022 році.

13 листопада OMV оголосила про перемогу в арбітражі проти “Газпрому” на суму 230 мільйонів євро через порушення регулярності поставок до свого німецького підрозділу. Компанія заявила, що вживатиме заходів для негайного виконання цього рішення. Три дні по тому “Газпром” припинив постачання газу OMV.

За даними трьох джерел, близьких до “Газпрому” та OMV, австрійська компанія конфіскувала поставки газу за жовтень на загальну суму 230 мільйонів євро. Одне з джерел, яке має відношення до “Газпрому”, зазначило, що це був перший випадок, коли європейський клієнт не сплатив за газ.

Джерело, близьке до OMV, повідомило, що компанія вважала отримання жовтневих поставок газу від “Газпрому” останньою можливістю для виконання арбітражного рішення, оскільки Україна могла зупинити транзит російського газу в січні.


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