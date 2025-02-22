Кримінал

Авіаудар по Золочеву: росіяни поранили місцеву мешканку та пошкодили житлові будинки
22 Лютого 2025 18:49
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Харківщина: в результаті ворожого авіаудару сталися руйнації та пожежа у житловому секторі. Архівне фото / Фото ДСНС
Харківщина: в результаті ворожого авіаудару сталися руйнації та пожежа у житловому секторі. Архівне фото / Фото ДСНС

22 лютого близько 16:05 російська авіація завдала удару по селищу Золочів на Харківщині. За інформацією поліції, керована авіабомба влучила у приватні гаражі, спричинивши значні руйнування.

Внаслідок обстрілу частково пошкоджено два двоповерхові та один одноповерховий багатоквартирні будинки, 14 приватних будинків і господарські споруди. Поранення отримала 61-річна жінка, яка відмовилася від госпіталізації.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, які документують злочин. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України («Воєнні злочини»).


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