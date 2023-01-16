Економіка

Авіакомпанія “Нової пошти” отримала сертифікат експлуатанта

16 Січня 2023 10:10
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нова пошта

Авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить до групи компаній “Нова пошта”, отримала Сертифікат Експлуатанта за номером UA 062, який надає можливість розпочати власні вантажні авіарейси. Перший рейс з вантажами клієнтів Нова пошта Глобал заплановано виконати вже навесні 2023 року, повідомили у прес-службі Нової пошти.

Наразі авіакомпанія активно займається розбудовою власного флоту повітряних суден. Компанія вже має два АН-26, які взяла на правах лізингу.

Supernova Airlines буде здійснювати рейси з українських міжнародних аеропортів “Бориспіль” та “Львів” після закінчення війни, а поки українське небо закрите для польотів – авіаційні перевезення будуть здійснюватися з найближчих до України європейських аеропортів.


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