Ауріка Ротару заступилася за сестру Софію після хвилі хейту в соцмережах

Українська співачка Ауріка Ротару публічно відреагувала на критику, яка обрушилася на її старшу сестру, 78-річну легенду естради Софію Ротару, після її нової появи у соцмережах.

Днями артистка вперше за довгий час поділилася сонячними світлинами з Андріївського узвозу та Скляного мосту у Києві. Однак, окрім хвилі компліментів, у коментарях з’явилися й обурені відгуки. Частина користувачів дорікнула Ротару мовчанням під час повномасштабної війни та відсутністю гучних публічних заяв, пише ТСН.

Ауріка Ротару стала на захист сестри, наголосивши, що вони обидві живуть у Києві та не припиняють допомагати українським військовим. «Схаменіться, люди! Стільки бруду… Ми жили і живемо у Києві, нікуди не виїжджали й допомагаємо хлопцям — постійні благодійні концерти», — написала вона у коментарях під відео в TikTok, де й розгорнулася суперечка.

Коментарі під відео з Софією Ротару на TikTok-каналі GOPATSA

Співачка підкреслила, що їхня підтримка армії триває постійно, навіть якщо це не супроводжується гучними заявами в медіа.