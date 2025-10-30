        Суспільство

        Атмосферний фронт принесе дощі й різкі пориви вітру: прогноз на 31 жовтня

        Галина Шподарева
        30 Жовтня 2025 22:00
        Осіння Одеса / Фото: t.me/odesacityofficial
        Осіння Одеса / Фото: t.me/odesacityofficial

        У п’ятницю, 31 жовтня, через територію України пройде атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі та посилення вітру. Попри це, повітря залишатиметься теплим, місцями температура сягатиме +20°.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        31 жовтня через територію України з північного заходу швидко переміщуватиметься атмосферний фронт і над нами відбуватиметься зміна повітряних мас. Вночі переважатиме південно-західний вітер, вдень змінюватиметься західним,  у північних, більшості західних та Вінницькій областях посилюватиметься до 15-20 м/с, проте нестиме тепле як для цієї пори повітря — пояснили синоптики.

        Тиск зазнаватиме коливань — вночі падатиме, вдень зростатиме. Вночі переважатиме південно-західний вітер, удень він змінюватиметься західним і посилюватиметься до 15-20 м/с у північних, більшості західних та Вінницькій областях.

        Погода буде хмарною, з проясненнями. Невеликі дощі ймовірні у північних, вночі у західних областях, а вдень — також на сході країни, Полтавщині та Дніпропетровщині. На решті території — без опадів.

        Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °C, на сході +1…+6 °C. Вдень повітря прогріється до +9…+14 °C, у південних регіонах — до +15…+20 °C. У Карпатах вночі очікується мокрий сніг, вдень без опадів, температура від 0 до +5 °C.

        Погодна мапа України на 31 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

