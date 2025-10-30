Атмосферний фронт принесе дощі й різкі пориви вітру: прогноз на 31 жовтня

У п’ятницю, 31 жовтня, через територію України пройде атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі та посилення вітру. Попри це, повітря залишатиметься теплим, місцями температура сягатиме +20°.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

31 жовтня через територію України з північного заходу швидко переміщуватиметься атмосферний фронт і над нами відбуватиметься зміна повітряних мас. Вночі переважатиме південно-західний вітер, вдень змінюватиметься західним, у північних, більшості західних та Вінницькій областях посилюватиметься до 15-20 м/с, проте нестиме тепле як для цієї пори повітря — пояснили синоптики.

Тиск зазнаватиме коливань — вночі падатиме, вдень зростатиме. Вночі переважатиме південно-західний вітер, удень він змінюватиметься західним і посилюватиметься до 15-20 м/с у північних, більшості західних та Вінницькій областях.

Погода буде хмарною, з проясненнями. Невеликі дощі ймовірні у північних, вночі у західних областях, а вдень — також на сході країни, Полтавщині та Дніпропетровщині. На решті території — без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °C, на сході +1…+6 °C. Вдень повітря прогріється до +9…+14 °C, у південних регіонах — до +15…+20 °C. У Карпатах вночі очікується мокрий сніг, вдень без опадів, температура від 0 до +5 °C.