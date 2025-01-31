Атака “шахедів” на лікарню під Одесою: поранено лікаря просто під час операції

Уночі 31 січня окупанти атакували ударними дронами місто Чорноморськ під Одесою. Внаслідок атаки пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Постраждали четверо людей, один із них – лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію. У всіх поранених травми середнього ступеня тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно.

“Також через ворожий удар є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням світла в домівках”, – розповів Кіпер.

Триває ліквідація наслідків атаки.