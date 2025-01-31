Суспільство

Атака “шахедів” на лікарню під Одесою: поранено лікаря просто під час операції
31 Січня 2025 09:58
читать на русском →
Окупанти вдарили дронами по Одещині / Фото: Олег Кіпер
Окупанти вдарили дронами по Одещині / Фото: Олег Кіпер

Уночі 31 січня окупанти атакували ударними дронами місто Чорноморськ під Одесою. Внаслідок атаки пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Постраждали четверо людей, один із них – лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію. У всіх поранених травми середнього ступеня тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно.

“Також через ворожий удар є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням світла в домівках”, – розповів Кіпер.

Триває ліквідація наслідків атаки.

Наслідки атаки дронів на Чорноморськ / Фото: Олег Кіпер, Одеська обласна прокуратура

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
31 Січня 2025 12:00

Одна людина загинула та 18 поранено: поліція показала руїни після обстрілів Донеччини за добу
31 Січня 2025 11:09

На Одещині бухгалтер військової частини перерахував знайомій 2,3 млн гривень виплат зниклих безвісти
31 Січня 2025 10:34

СБУ затримала депутата з Полтавщини: підозрюють в замовленні вбивства підприємця
31 Січня 2025 09:58

Атака “шахедів” на лікарню під Одесою: поранено лікаря просто під час операції
31 Січня 2025 09:32

Понад 100 російських БпЛА атакували Україну: 59 збито, чотири ще у повітрі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки