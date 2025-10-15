Атака російських БпЛА на Чернігівщину: у Ніжині є влучання по будинках та “Новій пошті”

Сьогодні, 15 жовтня, близько 19:00 у місті Ніжин Чернігівської області пролунала серія вибухів. Зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє Суспільне Чернігів.

Наразі відомо про влучання у будівлю, де розташовані магазин та відділення “Нової пошти”, а також у два житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомив мер Ніжина Олександр Кодола, війська РФ завдали ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

“Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня російські безпілотники атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у Ніжинському районі, після чого без електропостачання залишилися 30 населених пунктів.