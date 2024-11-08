Суспільство

Атака на Запоріжжя: в ОВА повідомили про стан поранених 
8 Листопада 2024 11:35
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Запоріжжя, обстріл
Наслідки удару по Запоріжжю / Суспільне

В результаті ворожого удару по Запоріжжю 7 листопада, у лікарні перебувають 15 людей, 5 з них у важкому стані.

Про це повідомив голова запорізької ОВА Іван Федоров 

“У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. Йому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів. Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий”.

Крім того, окупанти влучили в обласний онкологічний диспансер. 17 пацієнтів евакуювали до інших лікарень міста. Поранення отримали щонайменше 8 медиків лікарні. 


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