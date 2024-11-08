Атака на Запоріжжя: в ОВА повідомили про стан поранених 

В результаті ворожого удару по Запоріжжю 7 листопада, у лікарні перебувають 15 людей, 5 з них у важкому стані.

Про це повідомив голова запорізької ОВА Іван Федоров

“У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. Йому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів. Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий”.

Крім того, окупанти влучили в обласний онкологічний диспансер. 17 пацієнтів евакуювали до інших лікарень міста. Поранення отримали щонайменше 8 медиків лікарні.