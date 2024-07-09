Політика

Атака на Охматдит: у Білому домі пообіцяли відправити “дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну”
9 Липня 2024 07:30
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путін, сша
Джон Кірбі / AP

У Білому пообіцяли протягом цього тижня послати дуже сильний набір сигналів і повідомлень Володимиру Путіну.

Про це повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, “Голос Америки“.

Він заявив, що для Путіна це “нормально бити по цивільній інфраструктурі” і йому “байдуже, чи знаходяться люди в лікарнях, чи житлових будинках”.

Водночас журналісти на брифінгу запитали Кірбі, чи не є подібна атака росіян певним сигналом напередодні саміту НАТО, що має пройти з 9 по 11 липня у Вашингтоні.

“Я не можу підкреслити, що це якесь повідомлення. Але, як я вже сказав, те, що ви побачите протягом цього тижня, це дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну”.

їРосія, за словами Кірбі, посилила свою кампанію проти української енергосистеми, навмисно “позбавляючи мирне населення світла” перед осінню та зимою. Посадовець Білого дому анонсував, що на саміті НАТО буде “кілька серйозних кроків” для посилення протиповітряної оборони України.


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