Атака на Харків: зайнялись пожежі, є постраждалі 

У результаті падання уламків “Шахедів” у Харкові вирували пожежі, постраждали троє мешканців. Вранці ворог завдав ракетного удару по місту, внаслідок чого постраждала ще одна людина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Ворог всю ніч завдавав удари по Харкову. Уламки ворожих “Шахедів” зафіксовані в чотирьох локаціях. О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх -гостра реакція на стрес. Інші два удари − в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає”.

Ще один уламок пошкодив мікроавтобус − там також виникла пожежа.

О 7:05 росіяни завдали ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури, у результаті чого постраждав 53-річний цивільний чоловік.

“Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають”, − підсумував Синєгубов.