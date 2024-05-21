Суспільство

Атака на Харків: зайнялись пожежі, є постраждалі 

21 Травня 2024 08:47
читать на русском →
харків, обстріл
Наслідки атаки / Telegram

У результаті падання уламків “Шахедів” у Харкові вирували пожежі, постраждали троє мешканців. Вранці ворог завдав ракетного удару по місту, внаслідок чого постраждала ще одна людина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Ворог всю ніч завдавав удари по Харкову. Уламки ворожих “Шахедів” зафіксовані в чотирьох локаціях. О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх -гостра реакція на стрес. Інші два удари − в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає”. 

Ще один уламок пошкодив мікроавтобус − там також виникла пожежа. 

О 7:05 росіяни завдали ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури, у результаті чого постраждав 53-річний цивільний чоловік.

“Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають”, − підсумував Синєгубов.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Травня 2024 10:16

Атака на Харків: кількість постраждалих збільшилась до семи
21 Травня 2024 08:47

Атака на Харків: зайнялись пожежі, є постраждалі 
21 Травня 2024 08:41

Окупанти запустили 29 “Шахедів”по території України
21 Травня 2024 07:08

Окупанти атакували Харків: є постраждалі
20 Травня 2024 21:12

Україна офіційно братиме участь у Олімпійських іграх-2024
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
усі думки