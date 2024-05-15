Суспільство

Атака на авіабазу Бельбек: з’явилися фото ймовірних наслідків

15 Травня 2024 15:43
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У ніч на 15 травня Збройні Сили України атакували балістичними ракетами ATACMS авіабазу Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

О другій годині ночі так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті почала працювати російська протиповітряна оборона.

Російське міноборони заявило, що протиповітряна оборона перехопила 10 балістичних ракет.

Але вже в день 15 травня в мережі оприлюднені фото наслідків удару по військовим цілям окупаційних військ.

На фото як заявляється уражена позиція дивізіону комплексу С-400 на території аеродрому Бельбек (т.о. Крим). Уражено пускову установку, РЛС та вантажівки.

Уражений дивізіону комплексу С-400 на території аеродрому Бельбек / Фото з соцмереж

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