Атака на авіабазу Бельбек: з’явилися фото ймовірних наслідків

У ніч на 15 травня Збройні Сили України атакували балістичними ракетами ATACMS авіабазу Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

О другій годині ночі так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті почала працювати російська протиповітряна оборона.

Російське міноборони заявило, що протиповітряна оборона перехопила 10 балістичних ракет.

Але вже в день 15 травня в мережі оприлюднені фото наслідків удару по військовим цілям окупаційних військ.

На фото як заявляється уражена позиція дивізіону комплексу С-400 на території аеродрому Бельбек (т.о. Крим). Уражено пускову установку, РЛС та вантажівки.