        Атака на Новоросійськ: є загиблі та поранені

        Віктор Алєксєєв
        24 Вересня 2025 14:48
        Пожежа у багатоквартирному будинку в Новоросійську / Скріншот відео
        Пожежа у багатоквартирному будинку в Новоросійську / Скріншот відео

        У середу вдень Новоросійськ зазнав атаки безпілотників, повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. За його словами, удари нібито прийшлися по центральній частині міста в районі готелю «Новоросійськ».

        Попередньо відомо про двох загиблих і трьох поранених. Пошкоджень зазнали п’ять житлових будинків, серед них багатоквартирні, а також будівля готелю. «Відбиття атаки триває», – зазначив губернатор.

        Телеграм-канал Astra оприлюднив відео, на якому видно пошкодження фасаду готелю та палаючі автомобілі біля будівлі. Канал Baza показав кадри з пожежею на даху чотириповерхового житлового будинку.

        Крім того, за даними Каспійського трубопровідного консорціуму, їхній офіс у Новоросійську також постраждав унаслідок атаки. Двоє співробітників отримали поранення, у компанії повідомляють і про серйозно постраждалих, які не є її працівниками.


