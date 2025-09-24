Атака на Новоросійськ: є загиблі та поранені

У середу вдень Новоросійськ зазнав атаки безпілотників, повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. За його словами, удари нібито прийшлися по центральній частині міста в районі готелю «Новоросійськ».

Попередньо відомо про двох загиблих і трьох поранених. Пошкоджень зазнали п’ять житлових будинків, серед них багатоквартирні, а також будівля готелю. «Відбиття атаки триває», – зазначив губернатор.

Телеграм-канал Astra оприлюднив відео, на якому видно пошкодження фасаду готелю та палаючі автомобілі біля будівлі. Канал Baza показав кадри з пожежею на даху чотириповерхового житлового будинку.

Крім того, за даними Каспійського трубопровідного консорціуму, їхній офіс у Новоросійську також постраждав унаслідок атаки. Двоє співробітників отримали поранення, у компанії повідомляють і про серйозно постраждалих, які не є її працівниками.