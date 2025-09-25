Астероїд може врізатися в Місяць: у NASA розглядають варіант знищення загрози за допомогою ядерного заряду

NASA розглядає надзвичайний сценарій — можливість знищення астероїда 2024 YR4, який вважається найнебезпечнішим за останні десятиліття.

Про це повідомляє Futura-sciences.

Астероїд був виявлений у грудні 2024 року і певний час вважався серйозною загрозою для Землі: ймовірність зіткнення сягала 3%. Згодом ризик для нашої планети знизили майже до нуля, але тепер науковців турбує можливий удар по Місяцю, ймовірність якого становить близько 4,3% — приблизно один шанс із 23.

У NASA попереджають: навіть без прямої загрози для Землі, зіткнення з Місяцем може викинути в космос величезну кількість уламків, що створить небезпеку для космічних апаратів і астронавтів на орбіті. Тому фахівці розглядають різні варіанти дій — від спроби відхилити траєкторію астероїда до його повного знищення за допомогою ядерного заряду.