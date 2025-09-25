        Техно

        Астероїд може врізатися в Місяць: у NASA розглядають варіант знищення загрози за допомогою ядерного заряду

        Сергій Бордовський
        25 Вересня 2025 18:36
        читать на русском →
        Ілюстративне зображення futura-sciences.com
        Ілюстративне зображення futura-sciences.com

        NASA розглядає надзвичайний сценарій — можливість знищення астероїда 2024 YR4, який вважається найнебезпечнішим за останні десятиліття.

        Про це повідомляє Futura-sciences.

        Астероїд був виявлений у грудні 2024 року і певний час вважався серйозною загрозою для Землі: ймовірність зіткнення сягала 3%. Згодом ризик для нашої планети знизили майже до нуля, але тепер науковців турбує можливий удар по Місяцю, ймовірність якого становить близько 4,3% — приблизно один шанс із 23.

        Реклама
        Реклама

        У NASA попереджають: навіть без прямої загрози для Землі, зіткнення з Місяцем може викинути в космос величезну кількість уламків, що створить небезпеку для космічних апаратів і астронавтів на орбіті. Тому фахівці розглядають різні варіанти дій — від спроби відхилити траєкторію астероїда до його повного знищення за допомогою ядерного заряду.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини