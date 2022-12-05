“АрселорМіттал Кривий Ріг” зазнав ракетного обстрілу

Сьогодні російські війська обстріляли ракетами завод “АрселорМіттал Кривий Ріг” (Криворіжсталь). За даними ОВА, внаслідок обстрілу загинув один співробітник підприємства, трьох людей поранено.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що удар завдавав трьох ракет.

“Це були три ракети 1-200, 3-300. Масштаб руйнувань серйозний”, – сказав Вілкул, уточнивши, що більше подробиць надати не може.

Співвласником “АрселорМіттал Кривий Ріг” є індійсько-британський підприємець Лакшмі Міттал.