Кримінал

Армія рф атакувала Кривий Ріг балістикою: є поранені, пошкоджено інфраструктуру
21 Жовтня 2024 08:21
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кривий ріг, обстріл
Наслідки атаки на Кривий Ріг / Дніпропетровська ОВА

У неділю ввечері ворог атакував Кривий Ріг балістикою, в результаті чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру, троє людей постраждало.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

О 23:30 Лисак повідомив про ракетну атаку на Кривий Ріг.

“Є пошкодження цивільної інфраструктури. Деталі уточнюємо”, – написав він.

Вілкул уточнив, що росіяни вдарили балістикою й попередив про можливість повторних пусків.

Пізніше Лисак повідомив, що внаслідок удару по Кривому Рогу постраждав чоловік, йому надають медичну допомогу.

Вілкул додав, що внаслідок удару “дуже багато пошкоджень у будинках та об’єктах бізнесу”. На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби.

Вілкул повідомив, що кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до трьох осіб. З них двох госпіталізовано до лікарні, їхній стан середньої важкості, життю нічого не загрожує.

За його словами, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури міста та район дуже щільної багатоповерхової забудови. Дуже багато пошкоджень у будинках та об’єктах бізнесу.

На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби.

Штаб допомоги людям розгортають перед ПК “Центральний”, вул. Романа Шухевича 19. Будівельні матеріали вже відвантажуються із матеріального резерву.


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