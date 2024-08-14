Армія РФ атакувала Херсон з дрона: є загиблий та поранені

14 серпня окупанти скинули з дрона вибухівку поблизу пункту видачі питної води у Херсоні, внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура

“За даними слідства, 14 серпня 2024 року близько 12:50 російські військові скинули вибухівку з БпЛА поблизу пункту видачі питної води у Херсоні”.

Зазначається, що через ворожий удар загинув місцевий. Також до лікарні доставили 62-річного чоловіка. У нього – вибухова травма, ушкодження головного мозку, уламкові пораненням голови та церебральна кома.

Ще один містянин, 75 років, дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством.