Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по елітних підрозділах ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по елітних підрозділах терористичної організації ХАМАС у ніч проти 12 жовтня.
про це повідомляє Телеграм-канал Армії оборони Ізраїлю.
«Вночі Армія оборони Ізраїлю завдала хвилю ударів по елітному підрозділу терористичної організації ХАМАС – «Нухба», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було вражено оперативні командні центри, які використовували бойовики, котрі минулої суботи проникли у громади, що оточують сектор Гази.
Елітні сили «Нухба» складаються з терористів, відібраних старшими оперативниками ХАМАСу, та призначені для здійснення терористичних атак, таких як засідки, рейди, штурми, проникнення через тунелі, а також для ведення протитанкового ракетного та снайперського вогню.
«Елітні підрозділи «Нухба» були одними з провідних сил, які проникли в державу Ізраїль, щоб здійснювати смертоносні терористичні акти проти її громадян», – повідомили військові.
Окрім того, літаки ЦАХАЛу завдали удару по резиденції Мухаммада Абу Шамли, старшого військово-морського офіцера ХАМАСу в бригаді Рафах. Будинок Абу Шамли використовували для зберігання військово-морської зброї, призначеної для атаки на Ізраїль.