Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по елітних підрозділах ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по елітних підрозділах терористичної організації ХАМАС у ніч проти 12 жовтня.

про це повідомляє Телеграм-канал Армії оборони Ізраїлю.

«Вночі Армія оборони Ізраїлю завдала хвилю ударів по елітному підрозділу терористичної організації ХАМАС – «Нухба», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було вражено оперативні командні центри, які використовували бойовики, котрі минулої суботи проникли у громади, що оточують сектор Гази.

Елітні сили «Нухба» складаються з терористів, відібраних старшими оперативниками ХАМАСу, та призначені для здійснення терористичних атак, таких як засідки, рейди, штурми, проникнення через тунелі, а також для ведення протитанкового ракетного та снайперського вогню.

«Елітні підрозділи «Нухба» були одними з провідних сил, які проникли в державу Ізраїль, щоб здійснювати смертоносні терористичні акти проти її громадян», – повідомили військові.

Окрім того, літаки ЦАХАЛу завдали удару по резиденції Мухаммада Абу Шамли, старшого військово-морського офіцера ХАМАСу в бригаді Рафах. Будинок Абу Шамли використовували для зберігання військово-морської зброї, призначеної для атаки на Ізраїль.