Суспільство

АРМА виставить на продаж понад 130 картин Медведчука
25 Жовтня 2024 18:23
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Медведчук
Картини Віктора Медведчука / Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало незалежну  оцінку 136 картин державного зрадника Віктора Медведчука – їх оцінили у майже 4 млн грн.

Серед найдорожчих робіт:

  • 392 500 грн — “Композиція з човнами” (невідомий автор);
  • 374 400 грн — “Полудень у Криму” (автор — Вітіковський Лев);
  • 349 000 грн — “Трійка” (автор — Стойлов Костянтин);
  • 284 800 грн — “Коні” (автор невідомий);
  • 170 100 грн — “Акт, або іспанка” (автор — Сергій Резніченко);
  • 170 100 грн — “Натюрморт зі стільцем” (автор — Сергій Резніченко);
  • 175 800 грн — “Дівчина з кавуном” (автор — Сергій Резніченко);
  • 107 300 грн — “Гірський пейзаж” (автор — Михайло Сапатюк);
  • 71 500 грн — “Кримський аромат” (автор — Муравська Наталія);
  • 60 700 грн — “Різдвяний день у Жденієві” (автор — Герц Юрій);
  • 54 200 грн — “Ведмедики у сосновому лісі” (автор невідомий).

Однією з найдешевших картин є портрет самого Віктора Медведчука (автор — М. Гарбар). Він коштує 5200 грн.

Кожну картину з фото та відповідною  оцінкою згодом можна буде побачити на “Прозорро. Продажі”.


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