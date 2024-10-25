АРМА виставить на продаж понад 130 картин Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало незалежну оцінку 136 картин державного зрадника Віктора Медведчука – їх оцінили у майже 4 млн грн.

Серед найдорожчих робіт:

392 500 грн — “Композиція з човнами” (невідомий автор);

374 400 грн — “Полудень у Криму” (автор — Вітіковський Лев);

349 000 грн — “Трійка” (автор — Стойлов Костянтин);

284 800 грн — “Коні” (автор невідомий);

170 100 грн — “Акт, або іспанка” (автор — Сергій Резніченко);

170 100 грн — “Натюрморт зі стільцем” (автор — Сергій Резніченко);

175 800 грн — “Дівчина з кавуном” (автор — Сергій Резніченко);

107 300 грн — “Гірський пейзаж” (автор — Михайло Сапатюк);

71 500 грн — “Кримський аромат” (автор — Муравська Наталія);

60 700 грн — “Різдвяний день у Жденієві” (автор — Герц Юрій);

54 200 грн — “Ведмедики у сосновому лісі” (автор невідомий).

Однією з найдешевших картин є портрет самого Віктора Медведчука (автор — М. Гарбар). Він коштує 5200 грн.

Кожну картину з фото та відповідною оцінкою згодом можна буде побачити на “Прозорро. Продажі”.