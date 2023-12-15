Аргентина передасть Україні два гелікоптери Мі-171Е, – ЗМІ

Аргентина розглядає можливість передати Україні два багатоцільові гелікоптери Мі-171Е, які були раніше закуплені у Росії.

Про це пише Pucara Defensa.

За даними видання, відповідних домовленостей досягли під час візиту до Буенос-Айреса президента України Володимира Зеленського.

“Наразі ведуться переговори щодо умов компенсації аргентинській стороні за передачу гелікоптерів Україні”, — вказує видання.

Зазначається, що в Аргентині вирішили відмовитися від експлуатації гелікоптерів Мі-171Е через те, що вони не змогли пройти регламентну перевірку — спочатку через проблеми з боку Росії, а пізніше через запроваджені проти РФ санкції.

“Сполучені Штати запропонували Аргентині передати ці гелікоптери Україні, але минулий уряд виступав проти такого кроку. Наразі ведуться переговори про те, щоб вартість гелікоптерів була вирахувана у вигляді знижки з перших платежів за купівлю Аргентиною літаків F-16 у США”, — пишуть журналісти.

Зазначається, що гелікоптери оснащені додатковими паливними баками, вантажним краном і можуть долати великі відстані. Машини також обладнані метеорологічним радаром та аварійними поплавцями.