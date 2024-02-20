Арахамія спростував слова нардепа Івченка про позбавлення права на освіту дітей ухилянтів

Член оборонного комітету ВР, нардеп від “Батьківщини” Вадим Івченко заявив, що “політичне керівництво” України планує позбавити дітей ухилянтів права на освіту.

Про це він сказав в інтерв’ю “Телеграфу“, передає Еспресо.

За його словами, блокування рахунків людей, які ухиляються від мобілізації, є неправильним. Такий захід позбавить їх засобів до існування. Однак покаранням для ухилянтів, на думку нардепа, може бути обмеження доступу до державних послуг.

“Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад, ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу або ти сам не вступиш до ВНЗ”, – сказав Івченко.

Своєю чергою голова парламентської фракції “Слуги Народу” Давид Арахамія заявив, що подібні заходи влада не розглядає.

“Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть у контексті змін до правил мобілізації”, – написав Арахамія.

“Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно”, – додав він.