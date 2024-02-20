Політика

Арахамія спростував слова нардепа Івченка про позбавлення права на освіту дітей ухилянтів

20 Лютого 2024 17:17
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ухилянти
Давид Арахамія / Getty Images

Член оборонного комітету ВР, нардеп від “Батьківщини” Вадим Івченко заявив, що “політичне керівництво” України планує позбавити дітей ухилянтів права на освіту.

Про це він сказав в інтерв’ю “Телеграфу“, передає Еспресо.

За його словами, блокування рахунків людей, які ухиляються від мобілізації, є неправильним. Такий захід позбавить їх засобів до існування. Однак покаранням для ухилянтів, на думку нардепа, може бути обмеження доступу до державних послуг.

“Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад, ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу або ти сам не вступиш до ВНЗ”, – сказав Івченко.

Своєю чергою голова парламентської фракції “Слуги Народу” Давид Арахамія заявив, що подібні заходи влада не розглядає.

“Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть у контексті змін до правил мобілізації”, – написав Арахамія.

“Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно”, – додав він.


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