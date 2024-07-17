Антибіотики — всі правила використання препаратів

Організм будь-якої людини періодично зазнає атак різних вірусів, бактерій, інших патогенних мікроорганізмів. За хорошого імунітету організм може впоратися завдяки своїм внутрішнім ресурсам. Якщо їх недостатньо чи інфекція викликана дуже агресивними агентами, то призначаються спеціальні препарати на лікування захворювання — антибіотики. Серед лікарів та пацієнтів думки про цю групу препаратів розходяться. Це пов’язано з тим, що в основі таких лікарських засобів — бактерії. Вони можуть придушити діяльність патогенних бактерій, відновити здоров’я. Однак одночасно з цим, особливо при порушенні правил прийому, можуть завдати шкоди організму, яка проявиться з боку різних систем. Простіше кажучи, одне захворювання антибіотики препарати швидко виліковують, а інші можуть спровокувати. Тому є певні правила прийому таких лікарських засобів, щоб отримати від них максимум користі та мінімум шкоди.

У яких випадках можна і потрібно приймати антибіотики?

Препарати цієї групи застосовуються виключно для лікування інфекційних захворювань, викликаних бактеріями різних типів. Причому різні засоби позитивно впливають з пригніченням діяльності сторонніх агентів виключно певних штамів. Тому вибір антибактеріального препарату має здійснюватися лише кваліфікованим лікарем. На свій розсуд приймати такі лікарські засоби заборонено та недоцільно. Також не варто приймати антибіотики для дорослих, щоб лікувати грибкові чи вірусні захворювання. Вони є неефективними у цих випадках.

Ще один нюанс стосується звикання. Деякі бактерії згодом мутують і спокійно сприймають вплив антибактеріальних препаратів. Тобто позитивної динаміки в курсі лікування немає. У цьому випадку призначаються препарати іншої групи, або вибирається вища концентрація речовини. Також можуть бути введені в курс терапії не однокомпонентні, а комбіновані засоби, в яких кілька видів бактерій посилюють дію один одного. Купити антибіотики без рецепту сьогодні неможливо. Вони продаються лише при наявності призначення від лікаря.

Відрізняється й принцип дії антибактеріальніх препаратів. Можна придбати антибіотики препарати, які сприяють знищенню патогенів або запобігають їх розмноженню.

Основні правила прийому антибіотиків

Перше правило полягає у тому, щоб виключити потенційні ризики порушення роботи різних систем та органів. Зокрема це стосується травної системи, серцево-судинної, печінки та нирок. Тому одночасно з антибактеріальними препаратами обов’язково призначаються пробіотики. Вони допомагають підтримувати мікрофлору в хорошому стані, виключити швидку загибель корисних бактерій, які виконують важливу функцію в організмі.

Інші правила прийому антибіотиків:

Чітка тривалість курсу лікування. Цього правила необхідно обов’язково дотримуватися, навіть якщо через 1-2 дні прийому препарату настало помітне полегшення. Якщо виписаний курс на 5 днів, то стільки й треба пити антибіотики. Якщо 3 чи 7, то дотримуватися цієї схеми. Інакше іноагенти знову активізуються і виконуватимуть свою згубну для організму діяльність.

Чітке дозування та схема прийому. Зазвичай лікар вказує точну схему прийому. У тому числі надаються рекомендації щодо того, до, під час або після їжі необхідно приймати таблетки, чим їх можна запивати, скільки та в якому дозуванні йде на одну порцію. Довільно на власний розсуд відхилятися від цієї схеми неприпустимо.

Приймаючи антибіотики, варто відмовитися від важкої їжі, дотримуватись дієтичних норм харчування. Це допоможе підтримати організм, виключити підвищені навантаження на різні органи та системи, що позначиться позитивним результатом лікування.