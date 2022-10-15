Суспільство

“Аналогов нет”: росіяни перекидають на фронт зенітні установки 40-х років

15 Жовтня 2022 15:33
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росія, зброя

Збройні Сили України продовжують завдавати російським окупантам чималих втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці. В Росії залишається дедалі менше нормальної техніки.

Через накдадені санкції і неможливісь виготовлення зброї без західних і американських комплектуючих, російських військових оснащують застарілим озброєнням.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало відео, на якому видно, що на фронт окупантам поставляють зенітні установки С-60, розроблені ще в 1940-х роках.

“Чергова партія доісторичного лайна, яке кацапи тягнуть на фронт. Це зенітні установки С-60, які розроблені в 40-роках минулого століття”, – йдеться в повідомленні.


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