“Аналогов нет”: росіяни перекидають на фронт зенітні установки 40-х років

Збройні Сили України продовжують завдавати російським окупантам чималих втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці. В Росії залишається дедалі менше нормальної техніки.

Через накдадені санкції і неможливісь виготовлення зброї без західних і американських комплектуючих, російських військових оснащують застарілим озброєнням.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало відео, на якому видно, що на фронт окупантам поставляють зенітні установки С-60, розроблені ще в 1940-х роках.

“Чергова партія доісторичного лайна, яке кацапи тягнуть на фронт. Це зенітні установки С-60, які розроблені в 40-роках минулого століття”, – йдеться в повідомленні.