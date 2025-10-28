Амстердам відзначив 750-річчя тортом і суперечками навколо туризму

Попри зливу, напередодні, о 7:50 ранку мер Амстердама Фемке Галсема розрізала святковий торт довжиною 75 метрів — символ ювілею міста, якому виповнилося 750 років. Святковий десерт розділили на 7,5 тисяч шматків і роздали мешканцям столиці Нідерландів, повідомляє AFP.

Вперше про Амстелдам згадується в офіційному документі 27 жовтня 1275 року. Сьогодні місто налічує майже мільйон жителів і залишається найбільшим у країні. Лише у 2024 році його відвідали 27 мільйонів туристів, що стало серйозним викликом для місцевої влади.

У центр міста щодня прибувають потоки відвідувачів — хтось шукає картини Ван Гога, а хтось кав’ярні з легальним канабісом. Лівоцентристська партія PvdA, яка має більшість у міській раді, пропонує заборонити туристам відвідувати “кофі-шопи” в центрі, щоб зменшити наплив туристів і заохотити власників бізнесу переїжджати в інші райони.

Місцева ініціатива «Амстердам має вибір» вважає, що боротьба з масовим туризмом просувається занадто повільно. «На тротуарах неможливо пройти через черги до місць, популярних у TikTok. Місто поступово втрачає свою унікальну атмосферу», — заявили активісти.

У вересні вони подали позов проти міської влади, вимагаючи дотримання обмеження у 20 мільйонів ночівель на рік.

Крім туризму, Амстердам стикається з іншими складними питаннями — від суперечок навколо червоного ліхтарного кварталу, який планують перенести за межі центру, до житлової кризи. Вартість оренди кімнати в центрі сягає від 1500 до 2600 євро на місяць, а в 2024 році місто стало найдорожчим у Європі за рівнем орендних ставок.

Та попри все, мешканці зберігають любов до свого міста. «Амстердам — це свобода, — каже 54-річна психолог Естер ван Берло. — Тут можна бути тим, ким хочеш, і говорити, що думаєш».